Лазарев: было интересно пообщаться с Трусовой. У нас схожая ситуация с пятью четверными

Российский фигурист Лев Лазарев рассказал об общении с серебряным призёром Олимпийских игр — 2022 Александрой Игнатовой (в девичестве — Трусовой). Спортсмен заявил, что они обсуждали контент из пяти четверных прыжков в произвольной программе.

— Саша Трусова в своём влоге попросила тебя научить её тройному акселю. Поможешь?

— Мне кажется, это лучше сделает кто-нибудь другой. Илья Малинин или Влад Дикиджи, например. Мне четверные даются легче, чем триксель. Но я всё равно могу его напрыгать, понять, что и как нужно делать, поэтому и подготовил его в хорошем состоянии.

— Понравилось обращаться с Сашей во влоге?

— Очень понравилось! Здорово с ней общаться. Мне интересно было узнать, как у неё проходил переход от четырёх четверных к пяти. Вроде добавился только один сложный прыжок, а становится тяжелее — и головой, и физически. Было интересно, это только у меня так или нет. Она ответила, что у неё тоже такое было. Немного обсудили эту тему. У нас схожие ситуации и даже прыжки примерно одинаковые, — приводит слова Лазарева Sport24.

Трусова — первая и единственная фигуристка в мире, кому удавалось исполнить пять четверных прыжков на соревнованиях. Она выполнила произвольную программу соответствующей сложности на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.