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Тренер Давыдов – о хоккее: слежу за Овечкиным, жду когда побьёт рекорд Гретцки

Тренер Давыдов – о хоккее: слежу за Овечкиным, жду когда побьёт рекорд Гретцки
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Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов рассказал, что следит за хоккеистом Александром Овечкиным в НХЛ, а также назвал свои любимые хоккейные команды.

– За кого болеете в хоккее? За кем следите пристально?
– Прямо сейчас в таком тяжёлом рабочем графике, что банально времени нет, практически не слежу, не смотрю. Раньше много следил, изучал. Как и все, пожалуй что, слежу за Овечкиным. Смотрю новости, голы, жду когда он побьёт рекорд Уэйна Гретцки. Так, иногда на НХЛ попаду на хороший матч, иногда посмотрю КХЛ. Загляну в турнирную таблицу хотя бы для понимания, кто как сыграл. Поверхностно слежу, раньше смотрел много матчей.

– Есть любимая команда?
– Конечно же ЦСКА.

– А в НХЛ «Вашингтон»? Если следите за Овечкиным…
– Скорее «Тампа-Бэй». Я смотрю со стороны красивой игры. В НХЛ более мобильная игра, быстрая, интересная. Не скажу, что болею за какую-то конкретную команду в НХЛ, такого, пожалуй, что нет. Но смотрю за тем, кто как играет, – сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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