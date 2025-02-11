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Давыдов — о катании хоккеистов: у нас талантливые и быстрые игроки — без катания никуда

Давыдов — о катании хоккеистов: у нас талантливые и быстрые игроки — без катания никуда
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Комментарии

Тренер по фигурному катанию Сергей Давыдов оценил важность катания на льду в хоккее.

– Вас удивлял своим катанием кто-либо из хоккеистов? Часто выделяют Макдэвида.
– Разумеется, Коннор вообще хорош во всём. Если из российских, то, наверное, Панарин. У нас вообще много талантливых ребят, которые играют здорово в НХЛ. И они хороши в плане катания, поскольку куда без качественного катания в НХЛ? Окей, разве что Овечкин больше в силовой манере играет, с возрастом он стал менее мобильным, скорее статичным. По позиции играет. Остальные хоккеисты у нас очень талантливые, хитрые, быстрые. И без катания тут никуда.

– Вас не приглашали поработать с хоккеистами над катанием? Это частая практика в наши дни, например, в «Эдмонтоне» работает олимпийский чемпион Давид Пеллетье.
– Меня не приглашали, но у меня идеи такой не было. Очень много работы, – сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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