Олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России. Об этом сообщают на официальном сайте ФФККР. Отметим, что у него не было возможных соперников в борьбе за кресло руководителя организации.

Внеочередная выборная конференция прошла сегодня, 11 февраля, в Москве. Антон Сихарулидзе являлся исполняющим обязанности главы Федерации фигурного катания на коньках России с апреля 2023 года. Тогда он сменил временно возглавлявшего федерацию её нынешнего генерального директора Александра Когана. Ранее президентом ФФККР был Александр Горшков, который ушёл из жизни 17 ноября 2022 года.