Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сихарулидзе: представляющие страну спортсмены не должны быть замешаны в допинг-скандалах

Сихарулидзе: представляющие страну спортсмены не должны быть замешаны в допинг-скандалах
Аудио-версия:
Комментарии

Новый президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе обозначил основные цели российского фигурного катания.

«Прежде всего мы продолжим качественно подготавливать детей в школе фигурного катания. Уже потом это будут спортсмены, которые будут выступать на взрослом уровне. Вторая задача перед нами — подготовка наших лидеров к Олимпиаде, а также создание новых турниров фантастического формата, чтобы радовать миллионы наших зрителей и болельщиков.

У нас есть понимание, что наши спортсмены будут участвовать в сентябре в турнире в Пекине. ISU допустила нас до турнира, но наложила ограничение. То есть спортсмены, которые будут представлять нашу страну, не должны быть замешаны в допинг-скандалах», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
Официально
Антон Сихарулидзе избран президентом Федерации фигурного катания на коньках России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android