Сихарулидзе: представляющие страну спортсмены не должны быть замешаны в допинг-скандалах

Новый президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе обозначил основные цели российского фигурного катания.

«Прежде всего мы продолжим качественно подготавливать детей в школе фигурного катания. Уже потом это будут спортсмены, которые будут выступать на взрослом уровне. Вторая задача перед нами — подготовка наших лидеров к Олимпиаде, а также создание новых турниров фантастического формата, чтобы радовать миллионы наших зрителей и болельщиков.

У нас есть понимание, что наши спортсмены будут участвовать в сентябре в турнире в Пекине. ISU допустила нас до турнира, но наложила ограничение. То есть спортсмены, которые будут представлять нашу страну, не должны быть замешаны в допинг-скандалах», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.