Сихарулидзе рассказал о диалоге с ISU и Международным олимпийским комитетом

Новый президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе объяснил принцип отбора фигуристов на квалификационный турнир к Олимпиаде-2026 и отметил спокойный характер диалога с ISU и МОК.

«Для участия в отборочном турнире мы предлагаем одного основного и одного запасного участника. Запасной принимает участие, если основной выбывает из-за травмы. На сегодняшний день в нашем диалоге с ISU и международной олимпийской федерацией (МОК. — Прим. «Чемпионата») мы говорим о наших лидерах и не видим негатива», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.