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Сихарулидзе: МОК уже давно рекомендовал допускать наших спортсменов в нейтральном статусе

Сихарулидзе: МОК уже давно рекомендовал допускать наших спортсменов в нейтральном статусе
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Новый президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) уже давно рекомендовал допускать российских фигуристов к участию в международных турнирах.

«Сейчас ситуация необычная. Мы не участвовали в международной жизни несколько лет. У нас нет одного турнира, по которому мы формируем состав участников для международных турниров. Мы будем брать этот год и прошлый сезон, чтобы сформировать команду, которая будет проходить отбор и поедет на Олимпиаду. Гран-при относится к этим турнирам.

Решение по участию российских фигуристов в международных турнирах принимает только международная федерация фигурного катания. МОК уже давно рекомендовал допускать наших спортсменов в нейтральном статусе», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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