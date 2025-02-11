Сихарулидзе: МОК уже давно рекомендовал допускать наших спортсменов в нейтральном статусе

Новый президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) уже давно рекомендовал допускать российских фигуристов к участию в международных турнирах.

«Сейчас ситуация необычная. Мы не участвовали в международной жизни несколько лет. У нас нет одного турнира, по которому мы формируем состав участников для международных турниров. Мы будем брать этот год и прошлый сезон, чтобы сформировать команду, которая будет проходить отбор и поедет на Олимпиаду. Гран-при относится к этим турнирам.

Решение по участию российских фигуристов в международных турнирах принимает только международная федерация фигурного катания. МОК уже давно рекомендовал допускать наших спортсменов в нейтральном статусе», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.