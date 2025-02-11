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Сихарулидзе рассказал о проведении разборов спорных судейских эпизодов

Сихарулидзе рассказал о проведении разборов спорных судейских эпизодов
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Новый президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о судействе в фигурном катании.

— В футболе и хоккее есть разбор судейства. Может, стоит создать такое же?
— Все годы после каждого турнира собирается коллегия судей и технический комитет, которые рассматривают каждый спорный эпизод. Это серая оценка, которую выбирает компьютер. Не думаю, что это важно делать журналистам. Мы очень активно проводим эти разборы. Мне самому очень важно понять, что наши судьи объективно оценивают. Нейтральному человеку очень сложно это оценить, есть определённые правила, — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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