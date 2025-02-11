Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Антон Сихарулидзе: просто взять и нарисовать новый регламент нельзя

Антон Сихарулидзе: просто взять и нарисовать новый регламент нельзя
Аудио-версия:
Комментарии

Новый президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе высказался о проблемах с регламентом финала Гран-при России.

«Тема по добавлению Даниеляна уже закрыта. Есть регламент Гран-при, который нельзя менять. У нас для каждого турнира есть определённое количество баллов, которые зарабатывают спортсмены. Мы отправляли каждому тренеру подробную таблицу с баллами, чтобы они убедились, попал или не попал их спортсмен на Гран-при. Я посмотрел каждого спортсмена и знаю, кто будет принимать участие. Единственное, федерации нужно извиниться, что наш сотрудник выложил на сайт регламент прошлогодней Спартакиады, а не нужного турнира. Никто не менял регламент турнира.

Какой смысл менять регламент под спортсменов, которые не особо отличились? Лично мне это зачем? Просто взять и нарисовать новый регламент нельзя», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Материалы по теме
«Меня это жёстко морально «разорвало». Даниелян — о непопадании на ФГП из-за регламента
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android