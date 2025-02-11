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Сихарулидзе заявил, что ФФККР к следующему сезону серьёзно займётся маркетингом

Сихарулидзе заявил, что ФФККР к следующему сезону серьёзно займётся маркетингом
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Новый президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе заявил, что ФФККР к следующему сезону серьёзно займётся маркетингом.

«Я отношусь к тем людям, которые видят в фигурном катании огромный потенциал. Я не говорю про весь земной шар. Если говорить про сувенирную продукцию, мы действительно этим не занимались. Этим должны заниматься определённые сотрудники, и этому не уделялось внимание. Сейчас, когда у нас много зрителей и болельщиков, мы должны по-серьёзному заняться маркетингом. К следующему сезону мы этим займёмся. Я вижу в этом огромный потенциал. Если люди хотят покупать игрушки и всё, что связано с фигурным катанием, будем это делать. Все деньги пойдут на развитие фигурного катания», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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