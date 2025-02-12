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Андрей Мозалёв заменит Григория Фёдорова на финале Гран-при России

Андрей Мозалёв заменит Григория Фёдорова на финале Гран-при России
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Фигурист Андрей Мозалёв выступит на финале Гран-при России сезона-2024/2025. Он заменит Григория Фёдорова, который снялся с соревнований.

Помимо Мозалёва, на ФГПР среди мужчин выступят Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко и Николай Угожаев. К участию в финале допускаются спортсмены, показавшие лучшие результаты по сумме баллов, которые начисляются за места, занятые на этапах серии, а также члены сборной России.

Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025 года пройдёт на льду «Кристалл Арены» в Красноярске с 14 по 16 февраля.

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