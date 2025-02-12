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На катке в «Лужниках» пройдёт благотворительная акция в честь дня влюблённых

На катке в «Лужниках» пройдёт благотворительная акция в честь дня влюблённых
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С 14 по 16 февраля на катке в «Лужниках» пройдёт благотворительная акция «Почта любви» в поддержку фонда «Антон тут рядом». Любой желающий сможет сделать сюрприз своему любимому человеку и поздравить его с днём влюблённых.

Для этого нужно в павильоне катка получить сердечко-стикер с номером и сообщить номер гостя, которому нужно отправить открытку. Романтическое послание адресату доставит курьер. Получить валентинку на катке в «Лужниках» можно 14, 15 и 16 февраля на сеансах с 16:00 до 18:30 и с 19:30 до 22:30.

Средства, направленные «Лужниками» в поддержку БФ «Антон тут рядом», пойдут на развитие различных программ фонда, деятельность которого ориентирована на создание комфортного жизненного маршрута для людей с аутизмом.

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