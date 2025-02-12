Фёдоров снялся с финала Гран-при России из-за инфекции дыхательных путей

Российский фигурист Григорий Фёдоров снялся с финала Гран-при России сезона-2024/2025 из-за инфекции дыхательных путей. Об этом сообщила тренер Светлана Соколовская.

«К сожалению, у Григория острая инфекция верхних дыхательных путей, поднялась температура. Поэтому он не выступит в Красноярске», — приводит слова Соколовской ТАСС.

Фёдорова заменит фигурист Андрей Мозалёв. Помимо Мозалёва, на ФГПР среди мужчин выступят Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Иван Попов, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко и Николай Угожаев.

Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025 года пройдёт на льду «Кристалл Арены» в Красноярске с 14 по 16 февраля.