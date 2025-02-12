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ФФККР не планирует включать Худайбердиеву и Базина в запас на отбор Олимпиады

ФФККР не планирует включать Худайбердиеву и Базина в запас на отбор Олимпиады
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Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, выступающие в дуэте в танцах на льду, не будут включены в запас на отбор Олимпиады-2026, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на неназванный источник.

Сообщается, что вместо них Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) планирует заявить одну из молодых танцевальных пар. При этом претендентами на место в основе считаются Александра Степанова и Иван Букин.

В конце 2024 года международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в квалификации на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе.

Напомним, ранее стало известно, что Худайбердиева и Базин не выступят в финале Гран-при России в Красноярске с 13 по 16 февраля по личным причинам.

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