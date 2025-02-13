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Тренер Жук — об Олимпиаде: дай бог, чтобы хоть кого-то выпустили

Тренер Жук — об Олимпиаде: дай бог, чтобы хоть кого-то выпустили
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Российский тренер Ирина Жук прокомментировала решение международного союза конькобежцев (ISU) о допуске российских и белорусских фигуристов к участию в квалификации на Олимпийские игры 2026 года в нейтральном статусе.

– Уже чувствуется напряжение внутри сборной? Новости о допуске к олимпийской квалификации, есть ощущение, его сильно подогрели.
– Мы надеемся, что допустят. Как это всё будет выглядеть – пока не понимаем. Будут понятны ближе к сентябрю какие-то конкретные детали, хотя нам в любом случае пока ничего не светит в этом плане. Мы смотрим в будущее, на Олимпиаду-2030. Дай бог, чтобы хоть кого-то выпустили, это будет здорово для всех. И сил тем, кто поедет, это будет очень сложно. Нужно будет очень здорово кататься, – сказала Ирина Жук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

В конце 2024 года было официально объявлено, что для российских и белорусских фигуристов будут выделены квоты на участие в квалификации к ОИ-2026 года в нейтральном статусе.

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