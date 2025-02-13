Жук — о кандидатах на Олимпиаду: Степанова и Букин — самые титулованные и опытные

Российские тренеры Ирина Жук и Александр Свинин высказались о шансах пары Александры Степановой и Ивана Букина выступить на Олимпийских играх — 2026.

– Поддерживаете Степанову и Букина? Пусть они и в другом тренерском штабе, но наверняка осталось много тёплых чувств к ним…

Жук. Разумеется, мы желаем им только удачи.

Свинин. Это наши спортсмены, столько лет работали с нами. Хочется, чтобы всё получилось, чтобы итог многолетней работы, в том числе и нашей, дал результат. Олимпиада будет тяжёлая, во-первых, отбор, потом не будет судей, поддержки…

– Степанова и Букин безальтернативные претенденты на олимпийскую квоту?

Жук. По матёрости — разумеется. Самые титулованные, опытные. Известные в том числе и на международном уровне. Но решать будет начальство. В танцах на льду ребятам будет сложнее всего без поддержки, в одиночном катании и в парах можно хотя бы за счёт контента себя показать, а в танцах как карта ляжет.

И пары на Западе неплохие, надо помнить об этом. Пропуск трёх сезонов – это и волнение, ехать сразу на самый главный старт. Стальные нервы нужны будут. Но надо бороться! В любом случае. А мы об этой Олимпиаде не думаем, работаем на следующий олимпийский цикл, – сказали Ирина Жук и Александр Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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