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Жук — о судействе: всё зависит от проката, у всех есть шансы

Жук — о судействе: всё зависит от проката, у всех есть шансы
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Российские тренеры Ирина Жук и Александр Свинин высказались о конкуренции на чемпионате России по фигурному катанию.

Дэвид Нарижный на чемпионате России в Омске ярко высказался касательно очереди в танцах, призвав «сломать это чёртово колесо». Вы с ним в этом плане согласны?

Жук. Мы считаем, что нужно ломать очередь работой, своим катанием. Не говорить, а показывать на льду свой уровень.

– Танцы на льду часто уступали в зрительском интересе как раз из-за очевидной предсказуемости результата. В этом плане вы видите изменения?

Жук. Сейчас это уже не так. Всё зависит от проката, у всех есть шансы. Нам самим стало интересно за всем этим следить.

Свинин. Появилась реальная конкуренция, интрига.

– В чём ключевая причина такой плотной конкуренции? Высокий уровень молодых дуэтов или падение уровня лидеров прошлых лет?

Жук. Лидеры – они лидеры, но лёд скользкий. Сегодня ты лидер, а завтра нет. Надо ещё прокатать здорово. Всё зависит от проката на конкретном старте, – сказали Ирина Жук и Александр Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Видео: Хавронина и Нарижный презентовали новую произвольную программу

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