Тренер Жук — о снятии дуэтов с ФГПР: мы на это не смотрим — смотрим на себя

Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин высказались о снятии ведущих пар с финала Гран-при-2024/2025.

– Снятие трёх ведущих пар страны – вероятно, главных претендентов на медали – меняет расклады на турнир?

Жук. Это решение тренерских штабов этих пар. У Дэвида Нарижного операция, тут всё понятно, желаем только здоровья и скорейшего возвращения на лёд. Остальные пары решили не ехать по каким-то своим причинам, их выбор. Мы на это всё не смотрим, мы смотрим на себя. Готовимся как с ними, так и без них – на нас это не влияет.

– Неужели не появляется дополнительный азарт и мотивация? Шансы на медаль теперь более чем реальны?

Жук. Шанс на медаль всегда есть, всё зависит от проката. И приятно, что сейчас всё куда больше зависит от выступления на старте, пресловутую «очередь» потихоньку ломают. Больше спорта появляется, и это здорово. Растёт интерес у спортсменов, у тренеров и у зрителей. Не всё по накатанной идёт, а уже кто как откатает.

Свинин. Настраиваем ребят показать хороший прокат, сделать все элементы на максимум. И, как показало первенство России, если ты всё делаешь – ты получишь высокие баллы. Взрослые турниры в этом плане ничем не отличаются, место на пьедестале нужно заработать успешным прокатом, – сказали Ирина Жук и Александр Свинин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.