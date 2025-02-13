Жук — о конкуренции: приходят молодые и забирают своё. Но что в этом плохого?

Российские тренеры Ирина Жук и Александр Свинин высказались о конкуренции между опытными и молодыми фигуристами.

– А как же быть с рейтингом и опытом? Не все согласны с тем, что приходят молодые и занимают чьи-то места…

Жук. Дерзкие молодые приходят и забирают своё. Но что в этом плохого? Мы за прокаты, за честный и справедливый подход ко всем. Нужно хорошо кататься и на каждом старте доказывать, что ты лучший и занимаешь своё место по праву. Не просто по накатанной стоять в очереди, а работать всем. Конкуренция — она всегда во благо, она всех двигает вперёд.

Свинин. Танцы отличаются в этом плане от одиночного катания или парного, где можно прыгнуть намного больше и выйти в дамки. В нашем виде спорта в любом случае важна скатанность, опыт, матёрость. Которая вырабатывается со временем. И такого, чтобы юниорская пара выскочила сразу в лидеры по взрослым, – такого в принципе не может быть, потому что они внутренне даже не понимают ещё, что от них вообще требуется.

Когда выходят мастера, видно, что партнёр чувствует партнёршу спинным мозгом, что у них такая незримая связь. Поэтому в танцах в любом случае сразу достичь успеха будет архисложно, – сказали Ирина Жук и Александр Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.