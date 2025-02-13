Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Жук — о Дэвис и Смолкине: им нужно время привыкнуть к новым условиям

Жук — о Дэвис и Смолкине: им нужно время привыкнуть к новым условиям
Аудио-версия:
Комментарии

Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин поделились впечатлениями от выступления бывшего российского дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в этом сезоне.

– Как вам Дэвис и Смолкин в этом сезоне? Возникает впечатление, что остановились в развитии и стоят на месте.
Жук. Диана с Глебом поменяли тренерский штаб. И это непросто. Они молодцы, работают, но нужно время, чтобы привыкнуть к новым условиям. Нужно смотреть не на места, а на то, что они делают. Наивно ждать сразу результат, в Монреале много пар, надо встроиться в эту систему. Со временем всё будет. Тренеры Монреаля тоже не волшебники, надо работать. И у них почти 30 пар катается.
Свинин. Тренерам нужно время, чтобы проанализировать, какие у дуэта есть преимущества и недостатки. Нюансов много, – сказали Ирина Жук и Александр Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

С 2023 года Дэвис и Смолкин представляют Грузию. Ранее они выступали за Россию и были победителями Warsaw Cup (2021), серебряными призёрами чемпионата России (2022) и участниками Олимпийских игр (2022).

Материалы по теме
«Сил тем, кто поедет. Нужны стальные нервы!» Жук и Свинин — об Олимпиаде, судьях и очереди
Эксклюзив
«Сил тем, кто поедет. Нужны стальные нервы!» Жук и Свинин — об Олимпиаде, судьях и очереди
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android