Жук — о Дэвис и Смолкине: им нужно время привыкнуть к новым условиям

Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин поделились впечатлениями от выступления бывшего российского дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в этом сезоне.

– Как вам Дэвис и Смолкин в этом сезоне? Возникает впечатление, что остановились в развитии и стоят на месте.

Жук. Диана с Глебом поменяли тренерский штаб. И это непросто. Они молодцы, работают, но нужно время, чтобы привыкнуть к новым условиям. Нужно смотреть не на места, а на то, что они делают. Наивно ждать сразу результат, в Монреале много пар, надо встроиться в эту систему. Со временем всё будет. Тренеры Монреаля тоже не волшебники, надо работать. И у них почти 30 пар катается.

Свинин. Тренерам нужно время, чтобы проанализировать, какие у дуэта есть преимущества и недостатки. Нюансов много, – сказали Ирина Жук и Александр Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

С 2023 года Дэвис и Смолкин представляют Грузию. Ранее они выступали за Россию и были победителями Warsaw Cup (2021), серебряными призёрами чемпионата России (2022) и участниками Олимпийских игр (2022).