Свинин — о чемпионате Европы: ведущие пары спокойно получали базовый уровень — не прощали

Российские тренеры Ирина Жук и Александр Свинин прокомментировали положение дел в танцах на льду на международном уровне.

– Вся первая половина сезона – это какой-то фестиваль ошибок на крупных международных стартах. Поражения титулованных пар – это как раз смена вектора судейства? Больше никому ничего не прощают.

Жук. Абсолютно правильный подход.

Свинин. На чемпионате Европы ведущие пары спокойно получали первые уровни, базовый уровень. И это тоже показатель. Все стремились катать открыто, энергично, что порой приводило к огрехам – и прощать никому ничего не стали.

– За этим растёт интрига и интерес? Редкий случай, когда нельзя сказать, какая пара ведущая перед Олимпиадой.

Жук. Разумеется. В Милане будет очень интересно – есть и хозяева итальянцы, и канадцы, и американцы, интрига серьёзная. Очень понравились в этом сезоне французы Лопарёва и Бриссо. Обе постановки необычные, яркие. И ребята чисто катаются, уверенно, – сказали Ирина Жук и Александр Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.