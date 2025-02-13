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«Применяли ноу-хау». Тренеры Леонтьевой и Горелкина — о подготовке к финалу Гран-при

«Применяли ноу-хау». Тренеры Леонтьевой и Горелкина — о подготовке к финалу Гран-при
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Российские тренеры Ирина Жук и Александр Свинин оценили подготовку своих учеников Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина к финалу Гран-при в Красноярске.

– Как оцените готовность Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина к финалу Гран-при в Красноярске?

Жук. Мы очень много работали, применяли в том числе и эти самые ноу-хау. Ребята хорошо справлялись, когда нас не было, — работали по заданию, которое мы прописали. Всё понимают и идут на позитиве. В Красноярск едем с двумя дуэтами, будет ещё одна наша пара, Кузьмина/Студеникин. Есть конкуренция и на тренировках, что всем на пользу. Верим в лучшее.

Свинин. Не заглядываем вперёд, но надеемся, что всё пройдёт хорошо. Ребята хорошие, трудолюбивые. Главное – понимают, что это им самим надо, и знают, что делают.

Жук. Здорово, что у нас три пары катаются вместе. Две взрослые пары и Зоя с Сергеем. И Пестова с Лагутовым смотрят на взрослых товарищей и многое от них перенимают. Пусть танцы разные, но они видят уровень катания и тянутся к ним, – сказали Ирина Жук и Александр Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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