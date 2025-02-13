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Свинин — о смене тренера: люди таким образом ищут оправдание себе и своим ошибкам

Свинин — о смене тренера: люди таким образом ищут оправдание себе и своим ошибкам
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Российские тренеры Ирина Жук и Александр Свинин высказались о частых сменах тренера в танцах на льду.

– Секрет успеха в танцах – найти своего партнёра, ждать и верить? А не менять их как перчатки едва ли не каждый сезон…

Жук. И не бегать от тренера к тренеру. Искать проблемы в себе.
Свинин. Есть люди, которые таким образом ищут оправдание своим ошибкам и неудачам. Якобы виноват тренер, партнёр, партнёрша. Надо спокойно работать и доверять своей команде.

– Последние два сезона в российских танцах была настоящая чехарда с этими переходами, если не Санта-Барбара. Сейчас всё более-менее устаканилось?

Жук. Хочется сказать что давно не помню таких ощущений, как на ЧР в Омске, – чтобы все 15 пар были интересными. Любую разминку взять, у каждого дуэта своё лицо. Поразительно. А ведь ещё и не все хорошие дуэты попали на турнир. Конкуренция толкает вперёд умных ребят. А не очень умных заставляет опускать руки. Первым парнем на деревне быть не стоит, надо работать в конкуренции.
Напрягали все эти истории, когда партнёр с партнёршей попробовали себя буквально на нескольких стартах, не отработали вместе и полгода – как уже искали что-то новое. Это же не нормально, – сказали Ирина Жук и Александр Свинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

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