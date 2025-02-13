Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова — в день 78-летия: ни о чём в жизни не жалею

Татьяна Тарасова — в день 78-летия: ни о чём в жизни не жалею
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ни о чём не жалеет в своей жизни. Сегодня, 13 февраля, ей исполнилось 78 лет.

«Пожелала бы себе здоровья и бесконечного желания работать. Ни о чём в своей жизни не жалею», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Татьяна Тарасова в 1975 году получила звание заслуженного тренера СССР, а в 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди учеников Тарасовой множество чемпионов мира и Европы, призёров и обладателей золотых медалей Олимпиад, на счету её подопечных — семь побед на Играх.

Учениками Татьяны Тарасовой являются Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев и многие другие известные фигуристы.

Материалы по теме
«Сил тем, кто поедет. Нужны стальные нервы!» Жук и Свинин — об Олимпиаде, судьях и очереди
Эксклюзив
«Сил тем, кто поедет. Нужны стальные нервы!» Жук и Свинин — об Олимпиаде, судьях и очереди
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android