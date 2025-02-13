Татьяна Тарасова — в день 78-летия: ни о чём в жизни не жалею

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ни о чём не жалеет в своей жизни. Сегодня, 13 февраля, ей исполнилось 78 лет.

«Пожелала бы себе здоровья и бесконечного желания работать. Ни о чём в своей жизни не жалею», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Татьяна Тарасова в 1975 году получила звание заслуженного тренера СССР, а в 2008 году была введена в Зал славы мирового фигурного катания. Среди учеников Тарасовой множество чемпионов мира и Европы, призёров и обладателей золотых медалей Олимпиад, на счету её подопечных — семь побед на Играх.

Учениками Татьяны Тарасовой являются Алексей Ягудин, Ирина Роднина и Александр Зайцев и многие другие известные фигуристы.