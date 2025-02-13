Алина Горбачёва рассматривается главной запасной на отбор к Олимпиаде-2026

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 Алина Горбачёва является основным кандидатом на место запасной на отборочный турнир к Олимпийским играм — 2026 в Италии. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Окончательное решение относительно состава сборной на отбор к ОИ будет принято после финала Гран-при России в Красноярске. Отмечается, что основной претенденткой на включение в основной состав значится двукратная чемпионка России Аделия Петросян.

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен.