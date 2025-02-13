Александра Трусова не примет участия в шоу «Влюблённые в фигурное катание»

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что не будет участвовать в фестивале «Влюблённые в фигурное катание» по состоянию здоровья.

«Фестиваль «Влюблённые в фигурное катание» на «ЦСКА Арене» — это прекрасная возможность провести вечер в компании любимых вам людей и насладиться красотой фигурного катания. К сожалению, вынуждена сообщить, что не смогу принять участие в мероприятии по состоянию здоровья. Но я уверена, что вам понравится, поэтому не пропустите», — приводит слова Игнатовой «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

14 февраля на «ЦСКА-Арене» состоится одно из самых романтичных событий сезона фигурного катания — фестиваль «Влюблённые в фигурное катание», проводящийся уже шестой год подряд. В ледовом шоу примут участие звёздные фигуристы, среди которых двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова, двукратные серебряные призёры Олимпиады Евгения Тарасова и Владимир Морозов и другие известные фигуристы. Музыкальный хедлайнер события — певица Zivert. Организатором мероприятия является департамент спорта города Москвы.