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Татьяна Тарасова высказалась о выборе Горбачёвой в качестве запасной на отбор к ОИ-2026

Татьяна Тарасова высказалась о выборе Горбачёвой в качестве запасной на отбор к ОИ-2026
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выбор бронзового призёра чемпионата России — 2025 Алины Горбачёвой в качестве основного кандидата на место запасной на отборочный турнир к Олимпийским играм — 2026 в Италии.

«Я выбор федерации, конечно, одобрю. Думаю, Алина Горбачёва перспективная фигуристка», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Окончательное решение относительно состава сборной на отбор к ОИ будет принято после финала Гран-при России в Красноярске. Отмечается, что основной претенденткой на включение в основной состав значится двукратная чемпионка России Аделия Петросян.

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