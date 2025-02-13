Финал Гран-при России — 2025, спортивные пары: порядок выхода на лёд в короткой программе

Состоялась жеребьёвка выступления спортивных пар в короткой программе в рамках финала Гран-при России по фигурному катанию — 2024/2025. По её итогам стал известен порядок выхода пар на лёд.
Первая разминка:
1. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.
2. Александра Бойкова/ Дмитрий Козловский.
3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.
Вторая разминка:
4. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
5. Дарья Андреева/Александр Акимов.
6. Ясмина Кадырова/Илья Миронов.
7. Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025 года пройдёт на льду «Кристалл Арены» в Красноярске с 14 по 16 февраля.