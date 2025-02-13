Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Финал Гран-при России — 2025, спортивные пары: порядок выхода на лёд в короткой программе

Финал Гран-при России — 2025, спортивные пары: порядок выхода на лёд в короткой программе
Аудио-версия:
Комментарии

Состоялась жеребьёвка выступления спортивных пар в короткой программе в рамках финала Гран-при России по фигурному катанию — 2024/2025. По её итогам стал известен порядок выхода пар на лёд.

Первая разминка:
1. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.
2. Александра Бойкова/ Дмитрий Козловский.
3. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев.

Вторая разминка:
4. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.
5. Дарья Андреева/Александр Акимов.
6. Ясмина Кадырова/Илья Миронов.
7. Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025 года пройдёт на льду «Кристалл Арены» в Красноярске с 14 по 16 февраля.

Материалы по теме
Финал Гран-при России по фигурному катанию: основная информация
Финал Гран-при России по фигурному катанию: основная информация
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android