Финал Гран-при России — 2025, мужчины: порядок выхода на лёд в короткой программе

Состоялась жеребьёвка Финала Гран-при России по фигурному катанию — 2024/2025 в мужском одиночном катании. По её итогам стал известен порядок выхода на лёд мужчин в короткой программе.
Первая разминка:
1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург)
2. Петр Гуменник (Санкт-Петербург)
3. Николай Угожаев (Санкт-Петербург)
4. Андрей Мозалёв (Москва)
5. Иван Попов (Московская область)
6. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург)
Вторая разминка:
7. Даниил Самсонов (Москва)
8. Макар Игнатов (Московская область)
9. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург)
10. Марк Кондратюк (Санкт-Петербург)
11. Роман Савосин (Москва)
12. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург)
Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025 года пройдёт на льду «Кристалл Арены» в Красноярске с 14 по 16 февраля.