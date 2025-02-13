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Финал Гран-при России — 2025, мужчины: порядок выхода на лёд в короткой программе

Финал Гран-при России — 2025, мужчины: порядок выхода на лёд в короткой программе
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Состоялась жеребьёвка Финала Гран-при России по фигурному катанию — 2024/2025 в мужском одиночном катании. По её итогам стал известен порядок выхода на лёд мужчин в короткой программе.

Первая разминка:
1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург)
2. Петр Гуменник (Санкт-Петербург)
3. Николай Угожаев (Санкт-Петербург)
4. Андрей Мозалёв (Москва)
5. Иван Попов (Московская область)
6. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург)

Вторая разминка:
7. Даниил Самсонов (Москва)
8. Макар Игнатов (Московская область)
9. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург)
10. Марк Кондратюк (Санкт-Петербург)
11. Роман Савосин (Москва)
12. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург)

Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025 года пройдёт на льду «Кристалл Арены» в Красноярске с 14 по 16 февраля.

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