Финал Гран-при России — 2025, женщины: порядок выхода на лёд в короткой программе

Состоялась жеребьёвка выступления женщин-одиночниц в короткой программе в рамках финала Гран-при России по фигурному катанию — 2024/2025. По её итогам стал известен порядок выхода девушек на лёд.

Первая разминка:

1. Ксения Синицына.

2. Аделия Петросян.

3. Елизавета Куликова.

4. Вероника Яметова.

5. Мария Агаева.

6. Анна Фролова.

Вторая разминка:

7. Дарья Садкова.

8. Софья Муравьёва.

9. Софья Акатьева.

10. Софья Важнова.

11. Алина Горбачёва.

12. Ксения Гущина.

Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025 года пройдёт на льду «Кристалл Арены» в Красноярске с 14 по 16 февраля. Короткая программа у женщин состоится 15 февраля, начало — в12:45 мск.