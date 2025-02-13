Финал Гран-при России — 2025, женщины: порядок выхода на лёд в короткой программе

Состоялась жеребьёвка выступления женщин-одиночниц в короткой программе в рамках финала Гран-при России по фигурному катанию — 2024/2025. По её итогам стал известен порядок выхода девушек на лёд.
Первая разминка:
1. Ксения Синицына.
2. Аделия Петросян.
3. Елизавета Куликова.
4. Вероника Яметова.
5. Мария Агаева.
6. Анна Фролова.
Вторая разминка:
7. Дарья Садкова.
8. Софья Муравьёва.
9. Софья Акатьева.
10. Софья Важнова.
11. Алина Горбачёва.
12. Ксения Гущина.
Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025 года пройдёт на льду «Кристалл Арены» в Красноярске с 14 по 16 февраля. Короткая программа у женщин состоится 15 февраля, начало — в12:45 мск.