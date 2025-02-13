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Финал Гран-при России — 2025, танцы на льду: порядок выхода дуэтов в короткой программе

Состоялась жеребьёвка финала Гран-при России по фигурному катанию — 2024/2025 в танцах на льду. По её итогам стал известен порядок выхода на лёд танцевальных дуэтов.

Первая разминка:

1. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Москва)

2. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Москва)

3. Анна Щербакова/Егор Гончаров (Москва)

4. Юлия Чуркина/Борис Фролов (Московская область)

5. Софья Леонтьева/Даниил Горелкин (Москва)

Вторая разминка:

6. Софья Шевченко/Андрей Ежлов (Москва)

7. Василиса Кагановская/Максим Некрасов (Москва)

8. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (санкт-Петербург)

9. Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин (Москва)

10. Анна Коломенская/Артём Фролов (Московская область)

Финал Гран-при России сезона-2024/2025 пройдёт в Красноярске с 13 по 16 февраля 2025 года.