Алиса Блинникова и Алексей Карпов не выступят в финале Гран-при России — 2024/2025

Алиса Блинникова и Алексей Карпов из-за болезни партнёрши не выступят в соревнованиях спортивных пар в рамках финала Гран-при России по фигурному катанию — 2024/2025. Об этом сообщил Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Ранее состоялась жеребьёвка выступления спортивных пар в короткой программе в рамках финала Гран-при России. В первой разминке выступят три пары, во второй — четыре.

Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025 года пройдёт на льду «Кристалл Арены» в Красноярске с 14 по 16 февраля. В пятницу, 14 февраля, короткую программу представят спортивные пары и мужчины.