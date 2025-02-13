Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алиса Блинникова и Алексей Карпов не выступят в финале Гран-при России — 2024/2025

Алиса Блинникова и Алексей Карпов не выступят в финале Гран-при России — 2024/2025
Комментарии

Алиса Блинникова и Алексей Карпов из-за болезни партнёрши не выступят в соревнованиях спортивных пар в рамках финала Гран-при России по фигурному катанию — 2024/2025. Об этом сообщил Карпов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
14 февраля 2025, пятница. 14:00 МСК
Не началось

Ранее состоялась жеребьёвка выступления спортивных пар в короткой программе в рамках финала Гран-при России. В первой разминке выступят три пары, во второй — четыре.

Финал Гран-при России по фигурному катанию 2025 года пройдёт на льду «Кристалл Арены» в Красноярске с 14 по 16 февраля. В пятницу, 14 февраля, короткую программу представят спортивные пары и мужчины.

Материалы по теме
Финал Гран-при России — 2025, спортивные пары: порядок выхода на лёд в короткой программе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android