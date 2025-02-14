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Татьяна Тарасова: жаль, что не поработала со сборной России по футболу

Татьяна Тарасова: жаль, что не поработала со сборной России по футболу
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на поздравление с днём рождения со стороны российского специалиста Александра Жулина, который выразил сожаление, что Тарасова в своей тренерской карьере не поработала со сборной России по футболу.

«Читала поздравления Жулина, очень хорошие! Мне тоже жалко, что не поработала с футбольной сборной. Но ещё не вечер!» — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

13 февраля 2025 года Татьяне Тарасовой исполнилось 78 лет. Её подопечные завоевали семь золотых олимпийских медалей в фигурном катании и 41 раз становились чемпионами мира и Европы.

Лучшими результатами сборной России по футболу на крупных мировых турнирах являются 1/4 финала домашнего ЧМ-2018 под руководством Станислава Черчесова и бронзовые медали Евро-2008, завоёванные с Гусом Хиддинком.

Видео: Как сборная России играет при Карпине

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