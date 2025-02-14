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Финал Гран-при России — 2025, спортивные пары: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 14 февраля, в Красноярске состоится короткая программа спортивных пар финала Гран-при России — 2025 по фигурному катанию. Трансляция запланирована на 14:00 на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025, Красноярск. Спортивные пары. Короткая программа. 14 февраля:

1. Пермский край — Татарстан.

Елизавета Осокина

Артём Грицаенко

2. Санкт-Петербург.

Александра Бойкова

Дмитрий Козловский

3. Москва.

Анастасия Мухортова

Дмитрий Евгеньев

4. Москва.

Наталья Хабибуллина

Илья Княжук

5. Санкт-Петербург.

Дарья Андреева

Александр Акимов

6. Санкт-Петербург.

Ясмина Кадырова

Илья Миронов

7. Санкт-Петербург.

Анастасия Мишина