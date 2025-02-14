Финал Гран-при России — 2025, спортивные пары: где смотреть, во сколько начало
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Сегодня, 14 февраля, в Красноярске состоится короткая программа спортивных пар финала Гран-при России — 2025 по фигурному катанию. Трансляция запланирована на 14:00 на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
14 февраля 2025, пятница. 14:00 МСК
Не началось
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025, Красноярск. Спортивные пары. Короткая программа. 14 февраля:
1. Пермский край — Татарстан.
- Елизавета Осокина
- Артём Грицаенко
2. Санкт-Петербург.
- Александра Бойкова
- Дмитрий Козловский
3. Москва.
- Анастасия Мухортова
- Дмитрий Евгеньев
4. Москва.
- Наталья Хабибуллина
- Илья Княжук
5. Санкт-Петербург.
- Дарья Андреева
- Александр Акимов
6. Санкт-Петербург.
- Ясмина Кадырова
- Илья Миронов
7. Санкт-Петербург.
- Анастасия Мишина
- Александр Галлямов.
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