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Финал Гран-при России — 2025, спортивные пары: где смотреть, во сколько начало

Финал Гран-при России — 2025, спортивные пары: где смотреть, во сколько начало
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Сегодня, 14 февраля, в Красноярске состоится короткая программа спортивных пар финала Гран-при России — 2025 по фигурному катанию. Трансляция запланирована на 14:00 на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
14 февраля 2025, пятница. 14:00 МСК
Не началось

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025, Красноярск. Спортивные пары. Короткая программа. 14 февраля:

1. Пермский край — Татарстан.

  • Елизавета Осокина
  • Артём Грицаенко

2. Санкт-Петербург.

  • Александра Бойкова
  • Дмитрий Козловский

3. Москва.

  • Анастасия Мухортова
  • Дмитрий Евгеньев

4. Москва.

  • Наталья Хабибуллина
  • Илья Княжук

5. Санкт-Петербург.

  • Дарья Андреева
  • Александр Акимов

6. Санкт-Петербург.

  • Ясмина Кадырова
  • Илья Миронов

7. Санкт-Петербург.

  • Анастасия Мишина
  • Александр Галлямов.
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Новости. Фигурное катание
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