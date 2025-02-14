Финал Гран-при России — 2025, мужчины: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 14 февраля, в Красноярске состоится короткая программа спортивных пар финала Гран-при России — 2025 по фигурному катанию. Трансляция запланирована на 15:25 на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025, Красноярск. Мужчины. Короткая программа. 14 февраля:
1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург).
2. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург).
3. Николай Угожаев (Санкт-Петербург).
4. Андрей Мозалёв (Москва).
5. Иван Попов (Московская область).
6. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург — Коми).
7. Даниил Самсонов (Москва).
8. Макар Игнатов (Московская область).
9. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург).
10. Марк Кондратюк (Москва).
11. Роман Савосин (Москва).
12. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург).
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