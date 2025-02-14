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Финал Гран-при России — 2025, мужчины: где смотреть, во сколько начало

Сегодня, 14 февраля, в Красноярске состоится короткая программа спортивных пар финала Гран-при России — 2025 по фигурному катанию. Трансляция запланирована на 15:25 на сайте Первого канала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025, Красноярск. Мужчины. Короткая программа. 14 февраля:

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург).

2. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург).

3. Николай Угожаев (Санкт-Петербург).

4. Андрей Мозалёв (Москва).

5. Иван Попов (Московская область).

6. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург — Коми).

7. Даниил Самсонов (Москва).

8. Макар Игнатов (Московская область).

9. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург).

10. Марк Кондратюк (Москва).

11. Роман Савосин (Москва).

12. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург).