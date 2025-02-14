Финал Гран-при России: где смотреть прямую трансляцию с видео

Сегодня, 14 февраля, в Красноярске состоится первый соревновательный день финала Гран-при России — 2025 по фигурному катанию. Трансляция запланирована на 14:00 мск. В прямом эфире следить за прокатами российских фигуристов можно на Первом канале и его сайте 1tv.ru. Также соревнования покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке и на платформе Rutube.

Расписание видов:

14:00 — короткие программы у спортивных пар;

15:25 — короткие программы у мужчин.

Результаты этого старта с большой долей вероятности будут важными при выборе участников квалификационного турнира к Олимпийским играм. В каждом виде в турнире в Пекине и в ОИ-2026 от России могут заявиться только по одному спортсмену.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Гран-при России.