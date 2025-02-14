Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Финал Гран-при России: где смотреть прямую трансляцию с видео

Финал Гран-при России: где смотреть прямую трансляцию с видео
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 14 февраля, в Красноярске состоится первый соревновательный день финала Гран-при России — 2025 по фигурному катанию. Трансляция запланирована на 14:00 мск. В прямом эфире следить за прокатами российских фигуристов можно на Первом канале и его сайте 1tv.ru. Также соревнования покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке и на платформе Rutube.

Расписание видов:

  • 14:00 — короткие программы у спортивных пар;
  • 15:25 — короткие программы у мужчин.

Результаты этого старта с большой долей вероятности будут важными при выборе участников квалификационного турнира к Олимпийским играм. В каждом виде в турнире в Пекине и в ОИ-2026 от России могут заявиться только по одному спортсмену.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Гран-при России.

Материалы по теме
Как кончится дуэль Мишиной/Галлямова с Бойковой/Козловским и кто из мужчин будет лидером?
Live
Как кончится дуэль Мишиной/Галлямова с Бойковой/Козловским и кто из мужчин будет лидером?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android