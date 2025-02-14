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Финал Гран-при России: прямая трансляция соревнований

Финал Гран-при России: прямая трансляция соревнований
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Сегодня, 14 февраля, в 14:00 мск на финале Гран-при России — 2025 по фигурному катанию в Красноярске начнутся выступления спортивных пар со своими короткими программами. В этом разряде ожидается всего семь дуэтов.

В 15:25 первый соревновательный день продолжат мужчины, которые также выйдут на лёд с короткими программами. Всего в турнире примут участие 12 спортсменов.

В прямом эфире следить за прокатами российских фигуристов можно на Первом канале и его сайте 1tv.ru. Также соревнования покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке и на платформе Rutube.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Гран-при.

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