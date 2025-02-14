Появилось фото медалей, которые разыграют на финале Гран-при России — 2025

Появилось фото медалей, которые получат призёры и победители финала Гран-при России — 2025, который с 14 по 16 февраля пройдёт в Красноярске.

Фото: ФФККР

Сегодня, 14 февраля, в Красноярске состоится первый соревновательный день финала Гран-при России — 2025 по фигурному катанию.

Расписание видов:

14:00 — короткие программы у спортивных пар;

15:25 — короткие программы у мужчин.

Результаты этого старта с большой долей вероятности будут важными при выборе участников квалификационного турнира к Олимпийским играм. В каждом виде в турнире в Пекине и в ОИ-2026 от России могут заявиться только по одному спортсмену.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию финала Гран-при России.