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Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершат карьеру по окончании сезона

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершат карьеру по окончании сезона
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Чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин завершат карьеру в конце сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, ранее стало известно, что спортсмены не будут включены в запас на отбор Олимпиады-2026. Претендентами на место в основе считаются самые титулованные действующие фигуристы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин. А вместо Елизаветы с Егором Федерация фигурного катания на коньках России планирует заявить одну из молодых танцевальных пар.

Отметим, что Худайбердиева и Базин решили пропустить финал Гран-при России, который сегодня, 14 февраля, стартует в Красноярске. Некоторые источники отмечали, что фигуристы перестали тренироваться.

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