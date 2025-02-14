Худайбердиева и Базин: заявления о завершении карьеры нет. Мы продолжаем кататься

Чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Егор Базин прокомментировали появившиеся ранее слухи о завершении карьеры в конце сезона.

«Мы продолжаем кататься и выступать. Очень надеемся, что попадём на «Русский вызов». Заявления о завершении карьеры нет. Мы члены сборной команды страны. Источники иногда владеют той информацией, о которой нам самим даже неизвестно, поэтому не видим смысла комментировать слухи», — приводит слова Худайбердиевой и Базина «Матч ТВ».

Отметим, что Худайбердиева и Базин решили пропустить финал Гран-при России, который сегодня, 14 февраля, стартует в Красноярске. Некоторые источники отмечали, что фигуристы с января перестали тренироваться.