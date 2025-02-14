Бойкова — Козловскому после проката на ФГПР: сейчас опять всё будет из-за меня

Российская фигуристка Александра Бойкова, которая выступает в паре с Дмитрием Козловским, раскритиковала партнёра после выступления в короткой программе на финале Гран-При России — 2024/2025, который проходит в Красноярске.

«И сейчас опять всё будет из-за меня», — сказала Бойкова в эфире Первого канала.

Также Саша сказала, что Дима прыгнул тройной сальхов не в своём темпе, «в три раза быстрее, чем на тренировках. Как я могу так прыгнуть резко, как и он, если это не мой темп?» В итоге Бойкова ошиблась на прыжке.

Фигуристы получили от судей 74,38 балла и на данный момент занимают второе место.

Бойкова и Козловский — чемпионы Европы (2020), бронзовые призёры чемпионата мира (2021), двукратные бронзовые призёры чемпионата Европы (2019, 2022).