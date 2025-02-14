Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова — Козловскому после проката на ФГПР: сейчас опять всё будет из-за меня

Бойкова — Козловскому после проката на ФГПР: сейчас опять всё будет из-за меня
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Александра Бойкова, которая выступает в паре с Дмитрием Козловским, раскритиковала партнёра после выступления в короткой программе на финале Гран-При России — 2024/2025, который проходит в Красноярске.

«И сейчас опять всё будет из-за меня», — сказала Бойкова в эфире Первого канала.

Также Саша сказала, что Дима прыгнул тройной сальхов не в своём темпе, «в три раза быстрее, чем на тренировках. Как я могу так прыгнуть резко, как и он, если это не мой темп?» В итоге Бойкова ошиблась на прыжке.

Фигуристы получили от судей 74,38 балла и на данный момент занимают второе место.

Бойкова и Козловский — чемпионы Европы (2020), бронзовые призёры чемпионата мира (2021), двукратные бронзовые призёры чемпионата Европы (2019, 2022).

Материалы по теме
Бойкова с Козловским развалились в финале Гран-при. Олимпийские надежды потеряны? LIVE
Live
Бойкова с Козловским развалились в финале Гран-при. Олимпийские надежды потеряны? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android