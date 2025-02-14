«Ничто не предвещало беды». Дмитрий Козловский — об ошибке в КП на финале Гран-при России

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказался о прокате в короткой программе в финале Гран-при России — 2024/2025.

«Обидно, что не получается. К сожалению, мне кажется, уже чем-то помочь Александре лично я не могу, она может сама решить свои вопросы. Она человек очень сильный, очень надёжный, самоуверенный. Но, к сожалению, складывается вот так.

Бывают такие сезоны, когда не получается. К сожалению, у нас такой период выпал на этот год. Приходится отталкиваться от того, что есть.

Лично я верю в Сашу, в неё верят тренеры. Мне кажется, какие-то перспективы при условиях хорошей совместной работы у нас есть.

На что сделаем ставку в воскресенье? Прокатать чисто.

Это психология, нет проблемы в тренировках. Разминка была спокойная, прекрасный прыжок, прекрасный выброс. Ничто не предвещало беды. Понимаете, у нас такой вид спорта, который имеет специфику, ты не можешь отпустить себя до самого окончания программы, должен быть абсолютным.

Есть гимнастика, похожий вид спорта в чём-то, из популярных и массовых видов, наверное, это Формула-1, она похожа в плане психологического настроя. В Формуле-1 ты каждый круг должен проводить абсолютно. Любая ошибка, даже минимальная, может привести к тотальным последствиям. Мы катаем программу и должны быть абсолютными от начала до конца.

Поймать состояние физикой сложно, надо поймать психологией», — передает слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

После проката Бойкова сказала, что Дмитрий прыгнул тройной сальхов не в своём темпе, «в три раза быстрее, чем на тренировках. Как я могу так прыгнуть резко, как и он, если это не мой темп?» В итоге Бойкова ошиблась на прыжке. Фигуристы получили от судей 74,38 балла и на данный момент занимают третье место.