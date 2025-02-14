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«Тот вброс носил глупый характер». Козловский опроверг слухи о распаде пары с Бойковой

«Тот вброс носил глупый характер». Козловский опроверг слухи о распаде пары с Бойковой
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Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, высказался о слухах о распаде дуэта.

«Допускаю ли распад? По поводу того, что вы читали, даже не знаю, как это комментировать, есть ли здесь представители «Матч ТВ», надо спрашивать у их источников.

Вы должны понимать, насколько тот вброс носил глупый и бессмысленный характер, поскольку в этом вбросе были перечислены все возможные варианты, один исключает другой. Это говорит о том, что информированность источника очень низкая. Находясь на нашем уровне, в нашем возрасте, распад пары равен окончанию карьеры, а заканчивать карьеру никто не планирует», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Бойкова и Козловский — чемпионы Европы (2020), бронзовые призёры чемпионата мира (2021), двукратные бронзовые призёры чемпионата Европы (2019, 2022).

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