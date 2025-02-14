«Нам очень хочется отметить какую-нибудь медаль». Мухортова и Евгеньев — о финале ГПР

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, российские фигуристы, выступающие в паре, поделились впечатлениями от своей короткой программы в финале Гран-при России — 2025.

Мухортова:

— По ощущениям, этот прокат лучше, чуть больше раскрепостились.

Евгеньев:

— Настя говорит, наверное, больше за себя. Я скажу, что чуть зажался. Но в общем и целом это ни на общий прокат, ни на Настю, слава богу, никак не повлияло, поэтому думаю, что этот прокат если не лучший, то точно один из лучших.

Чего ждать от нас в произвольной программе? Дождитесь произвольной программы, честно. Давно мы, наверное, с прошлого года, с чемпионата России так не тренировались. Завтра немного отдохнём.

Мухортова:

— В этом исключительно плюс. Завтра немножко переключимся на что-нибудь другое, погуляем, потренируемся, ещё погуляем.

Евгеньев:

— Уже готовимся, что вечером не будем спать, потому что кое-кто будет очень отмечать. Это отсылка на то, что одна из милых дам сказала после чемпионата России. Нам очень хочется отметить какую-нибудь медаль, и не этапов Гран-при, а какого-нибудь более серьёзного взрослого соревнования. Не будем загадывать, тем более в этом сезоне у нас произвольная пока, к сожалению, не удалась чистоганом ни разу. Поэтому мы оставляем теплиться надежду, что всё-таки сможем показать это здесь. Мотивации у нас предостаточно. Поддержку зала чувствуем. Поддержку друзей, сокомандников тоже. Все поддерживают, все обязательно всегда пишут перед соревнованиями. За что всем, конечно, большое спасибо, — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.