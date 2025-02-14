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Мишина и Галлямов стали первыми в короткой программе финала Гран-при России

Мишина и Галлямов стали первыми в короткой программе финала Гран-при России
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Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми в короткой программе Гран-при России — 2024/2025, которое проходит в Красноярске. Они получили от судей 81,20 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Спортивные пары. Короткая программа
14 февраля 2025, пятница. 14:00 МСК
Окончено

Вторыми стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук с результатом 77,04 балла. Тройку сильнейших замкнули Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев (74,38).

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Красноярск. Финал. Спортивные пары. Короткая программа (частично):

1. Анастасия Мишина — Александр Галлямов (Санкт-Петербург) — 81,20.

2. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук (Москва) — 77,04.

3. Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев (Москва) — 74,38.

4. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург) — 72,63.

5. Ясмина Кадырова — Илья Миронов (Санкт-Петербург) — 70,63.

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