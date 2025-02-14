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«Сдержанно пытались кататься». Хабибуллина и Княжук — о короткой программе в финале ГПР

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, российские фигуристы, выступающие в паре, рассказали о своих впечатлениях от выступления в финале Гран-при России — 2025.

Княжук:

— Нормальный прокат.

Хабибуллина:

— Хороший прокат. Рады, что всё получилось, по элементам не можем сказать пока что-то, распечаток нет.

По эмоциям выдали не максимум, сдержанно пытались кататься, чтобы элементы получились.

Княжук:

— В произвольной планируем ли сдерживаться? По ситуации, как пойдёт. Конечно, всегда хочется полностью раскрыть программу, не просто элементы показать.

Княжук:

— Почему сдерживались? Как-то само получилось, не на полноги, но не наотмашь, — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук стали вторыми по результатам короткой программы с 77,04 балла.