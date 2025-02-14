«Сдержанно пытались кататься». Хабибуллина и Княжук — о короткой программе в финале ГПР

Наталья Хабибуллина и Илья Княжук, российские фигуристы, выступающие в паре, рассказали о своих впечатлениях от выступления в финале Гран-при России — 2025.
Княжук:
— Нормальный прокат.
Хабибуллина:
— Хороший прокат. Рады, что всё получилось, по элементам не можем сказать пока что-то, распечаток нет.
По эмоциям выдали не максимум, сдержанно пытались кататься, чтобы элементы получились.
Княжук:
— В произвольной планируем ли сдерживаться? По ситуации, как пойдёт. Конечно, всегда хочется полностью раскрыть программу, не просто элементы показать.
Княжук:
— Почему сдерживались? Как-то само получилось, не на полноги, но не наотмашь, — передаёт слова спортсменов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Наталья Хабибуллина и Илья Княжук стали вторыми по результатам короткой программы с 77,04 балла.