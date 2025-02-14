Мишина — об отрыве: собираться было сложнее — подсознательно как будто уже выиграли

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свою победу в короткой программе в финале Гран-при в Красноярске.

Галлямов:

— Всякое может меняться, поэтому я не особо обращаю внимание на отрыв, за тем, кто сколько баллов набрал. Надо катать программу, каждому – своё.

Видел, что на разминке делали предложение, аплодировал событию, первый раз на фигурном катании, видел такое на концертах, впервые – на фигурном катании. Хорошая традиция, пусть подхватывают. Если мне нужно будет, то мне в голову придёт миллион идей, придётся выбирать одну из них. Когда есть желание – идеи будут.

Мишина:

— На прошлых соревнованиях у нас был отрыв в 10 баллов после короткой. На самом деле собираться на произвольную было даже сложнее. Потому что подсознательно есть такое, что отрыв большой, как будто уже выиграли, но ошибка всё равно дорого стоит. Завтра у нас тренировка.

Если бы мне сделали предложение на арене? Смотря кто, – передаёт слова Мишиной и Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.