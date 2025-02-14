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Мишина и Галлямов — друг о друге: добавляет уверенности, когда с тобой стабильный партнёр

Мишина и Галлямов — друг о друге: добавляет уверенности, когда с тобой стабильный партнёр
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились ощущениями от выступления друг с другом в финале Гран-при России — 2025.

Максим Траньков — Галлямову: это нам с тобой нелегко. А когда катаешься с гениальной партнёршей — вот Настя сидит, не запыхалась — им легко. У меня так тоже было — я на Волосожар смотрю, думаю, господи, с меня три пота течёт, а ты просто катаешься, наслаждаешься моментом и купаешься в овациях зрителей.

Когда ты выходишь на лёд, добавляет ли тебе уверенности, что ты катаешься с такой стабильной, сильной партнёршей?

Галлямов: Конечно, это действительно большой кайф. Ты понимаешь, что всё будет хорошо. Мы не обращаем внимания, если у нас есть какие-то недочёты. В более взрослом возрасте я на это обращал внимание, сейчас мы спокойны.

Максим Траньков — Мишиной: Ты тоже чувствуешь, что с тобой настоящий «мастерюга» катается?

Мишина: Да, я могу привести в пример сегодняшнюю тренировку. Если бы она была четыре года назад, Саша бы нервничал, думал, что прокат будет провальным. Но вчера, сегодня Саша смотрел просто, как я валяюсь, делаю двойные сальховы и думал: ну ладно, она всё равно всё сделает, — сказали фигуристы в эфире Первого канала.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали первыми в короткой программе Гран-при России – 2024/2025, который проходит в Красноярске. Они получили от судей 81,20 балла.

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