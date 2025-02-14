Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Так сложились обстоятельства». Евгений Семененко — о прыжковом наборе в КП на ФГПР

«Так сложились обстоятельства». Евгений Семененко — о прыжковом наборе в КП на ФГПР
Аудио-версия:
Комментарии

Российский фигурист, двукратный чемпион страны в одиночном катании Евгений Семененко высказался о своём прокате в короткой программе в рамках финала Гран-при России — 2024/2025.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Финал, Красноярск
Мужчины. Короткая программа
14 февраля 2025, пятница. 15:25 МСК
Идёт
1
Марк Кондратюк
Москва
104.70
2
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
104.50
3
Евгений Семененко
Санкт-Петербург
100.49

«Кататься первым сложнее? Мне кажется, любой спортсмен за долгие годы в спорте привыкает ко всем стартовым номерам. Первый номер, по-моему, вытянул впервые, по ощущениям мне понравилось.

Почему такой прыжковый набор в короткой? Так сложились обстоятельства. Может быть, после соревнований расскажу.

Какие ощущения от возвращения короткой программы? Позитивные. Катал эту программу в прошлом сезоне, успел соскучиться. Как и для меня, так и для зрителей, есть новые моменты. Если по эмоциям после проката, очень рад, что вернулся к этой программе. Костюм такой же, как и в прошлом сезоне.

Всегда можно стремиться к лучшему, но на данный момент я доволен», — передаёт слова фигуриста корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Семененко получил от судей 100,49 балла и на момент выхода новости занимает второе место.

Материалы по теме
Кондратюк добыл третью сотню среди мужчин в финале Гран-при. Он — лидер! LIVE
Live
Кондратюк добыл третью сотню среди мужчин в финале Гран-при. Он — лидер! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android