«Так сложились обстоятельства». Евгений Семененко — о прыжковом наборе в КП на ФГПР

Российский фигурист, двукратный чемпион страны в одиночном катании Евгений Семененко высказался о своём прокате в короткой программе в рамках финала Гран-при России — 2024/2025.

«Кататься первым сложнее? Мне кажется, любой спортсмен за долгие годы в спорте привыкает ко всем стартовым номерам. Первый номер, по-моему, вытянул впервые, по ощущениям мне понравилось.

Почему такой прыжковый набор в короткой? Так сложились обстоятельства. Может быть, после соревнований расскажу.

Какие ощущения от возвращения короткой программы? Позитивные. Катал эту программу в прошлом сезоне, успел соскучиться. Как и для меня, так и для зрителей, есть новые моменты. Если по эмоциям после проката, очень рад, что вернулся к этой программе. Костюм такой же, как и в прошлом сезоне.

Всегда можно стремиться к лучшему, но на данный момент я доволен», — передаёт слова фигуриста корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Семененко получил от судей 100,49 балла и на момент выхода новости занимает второе место.