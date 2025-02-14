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Норвегия и ещё ряд стран намерены подать протест на решение ISU о допуске россиян

Норвегия и ещё ряд стран намерены подать протест на решение ISU о допуске россиян
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Президент Федерации фигурного катания Норвегии Мона Адольфсен намерена опротестовать решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить до отбора на Олимпийские игры 2026 года спортсменов из России и Беларуси.

«Мы провели тщательную внутреннюю проверку совместно с советом директоров. Мы не были удивлены, что это произошло, но в то же время мы были удивлены решением ISU стать первым в этом вопросе. Мы этого совершенно не одобряем.

Мы и ещё несколько стран хотим создать более широкий фронт против ISU, объединив больше стран. Считаем печальным, что ISU принял такое решение», — приводит слова Адольфсен ABC Nyheter со ссылкой на агентство NTB.

Ранее было официально объявлено о решении ISU допустить российских спортсменов к отборочным турнирам ОИ-2026 с рядом ограничений — в нейтральном статусе, без государственных флага и гимна и только в индивидуальных соревнованиях. В каждом виде от России сможет поехать только один спортсмен.

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